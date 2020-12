Nations League, sorteggio Final four: l’Italia contro la Spagna

Sarà la Spagna a sfidare l’Italia nella semifinale di Nations League che si disputerà il 6 ottobre 2021 a San Siro. Nell’altra semifinale il Belgio affronterà la Francia a Torino il giorno dopo. Questo l’esito del sorteggio di oggi a Nyon che ha definito gli accoppiamenti nella Final four della competizione che sarà ospitata in Italia. Le sedi saranno Milano (San Siro) e Torino (Allianz Stadium). Con l’obiettivo della finale il 10 ottobre mentre quella di consolazione nello stadio della Juventus. Quattro finaliste diverse da quelle 2019: Portogallo, Olanda, Inghilterra e Svizzera daranno vita alla fase finale del torneo che lo scorso anno è stato vinto dalla nazionale lusitana. L’organizzazione del 2020 ci spetta in automatico: era riconosciuta alla vincente del gruppo nel quale Mancini ha messo in fila Olanda, Polonia e Bosnia. Capitolo premi: le 4 finaliste hanno già incassato 4,5 milioni vincendo i gruppi e, in base alla finale, dovrebbero aggiungere 6, 4,5, 3,5 e 2,5 milioni (in attesa dell’ufficialità delle cifre). La vincente arriverà a 10,5, circa un terzo di chi vince l’Europeo.