Nations League, successo di Germania e Svizzera. Risultati e tabellini

Partite di alto profilo tecnico questa sera per la Nations League. Nel gruppo 4 della Lega A vincono sia Spagna che Germania. Un gol di Oyarzabal regala agli spagnoli primi nel girone la vittoria sulla Svizzera sempre più ultima. La squadra di Low supera l’Ucraina con Ginter e Goretzka, inutile il gol di Malinovskyi su rigore. Non riesce l’aggancio in classifica all’Azerbaijan di De Biasi, battuto dal Montenegro.

LEGA A

Gruppo 4

SPAGNA-SVIZZERA 1-0

14′ Oyarzabal

SPAGNA (4-2-3-1): De Gea; Jesus Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gayà; Busquets, Merino; Ferran Torres (88′ Rodri), Olmo (57′ Canales), Ansu Fati (57′ Adama Traoré); Oyarzabal (73′ Moreno). All. Luis Enrique

SVIZZERA (5-3-2): Sommer; Widmer (86′ Gavranovic), Elvedi, Schaer, Rodriguez, Benito (81′ Zuber); Sow, Xhaka, Sow (60′ Vargas), Freuler (86′ Fernandes); Mehmedi (60′ Shaqiri), Seferovic. All. Petkovic

Ammoniti: Schaer (Sv), Merino (Sp), Freuler (Sv)

UCRAINA-GERMANIA 1-2

20′ Ginter (G), 49′ Goretzka (G), 77′ rig. Malinovskyi (U)

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol; Malinovskyi, Sydorchuk (84′ Makaranko); Kovalenko (76′ Shaparenko), Yarmolenko (69′ Marlos), Tsigankov (69′ Zubkov); Yaremchuk. All. Shevchenko

GERMANIA (3-4-1-2): Neuer; Ginter, Sule, Rudiger; Klostermann (90′ Emre Can), Kroos, Kimmich, Halstenberg; Goretzka; Draxler (80′ Werner), Gnabry (90′ Havertz). All. Lowe



Ammoniti: Malinovskyi (U), Kroos (G), Ginter (G)

LEGA C

Gruppo 1

LUSSEMBURGO-CIPRO 2-0

12′ e 26′ Sinani

LUSSEMBURGO (3-4-1-2): Moris; Krogh Gerson, Selimovic (69′ Santos), Carlson; Jans, Barreiro, Thill, Mica (68′ Bensi); Sinani (79′ Skenderovic); V. Thill, Rodrigues. All. Holtz

CIPRO (3-4-2-1): Kyriakidis; Kousoulos, Karo (61′ Gogic), Laifis; Pittas (75′ Loizou), Artymatas (75′ Kyriakou), Kastanos, Wheeler (53′ Ioannou); Christofi, Tzionis (46′ Antoniou); Sotiriou. All. Walem

Ammoniti: Pittas (C), Rodrigues (L), Kastanos (C), Selimovic (L)

MONTENEGRO-AZERBAIJAN 2-0

9′ Jovetic, 71′ Ivanovic

MONTENEGRO (4-2-3-1): Mijatovic; Raspopovic, Vujacic, Simic, Radunovic; Bakic (63′ Kosovic), Vukcevic (81′ Raickovic); Boljevic (71′ Ivanovic), Jovetic (81′ Jankovic), Haksabanovic; Islamovic (71′ Beciraj). All. Hadzibegic

AZERBAIJAN (4-4-2): Balayev; Medvedev (46′ Salahly), B. Huseynov, Mustafazade, Krivotsyuk; Alasgarov (79′ Abassov), Jamalov, Garayev (60′ Diniyev), A. Huseynov; Ghorbani (60′ Sheydaev), Sadikhov (60′ Hadzhiyev). All. De Biasi

Ammoniti: Huseynov (A), Bakic (M), Boljevic (M), Alasgarov (A), Diniyev (A)

LEGA D

Gruppo 1

ISOLE FAROE-LETTONIA 1-1

25′ Ikaunieks (L), 28′ Faeroe (I)

ISOLE FAROE (4-4-2): Gestsson; Rolantsson (82′ Kalsoe Danielsen), Nattestad, Faeroe, Davidsen; Bjartalid (85′ Johannesen), Hansson, S. Vatnhamar (65′ Baldvinsson), Hendriksson (11′ G. Vatnhamar); Lava Olsen (65′ Edmundsson), Olsen. All. Ericson

LETTONIA (4-2-3-1): Steinbors; Savalnieks, Oss, Stuglis, Rugins; Zjuzins (82′ Emsis), Tobers (68′ Karklins); Jaunzems (87′ Kigurs), Ikaunieks, Ciganiks; Uldrikis (82′ Krollis). All. Kazakevics

Ammoniti: Rugins (L), Uldrikis (L), Nattestad (I), Oss (L)

ANDORRA-MALTA 0-0

ANDORRA (4-4-2): Gomes; Rubio, Garcia, Vales, Cervos; C. Martinez (85′ Garcia), Pujol, Vieira, A. Martinez (90′ Bernat); Fernandez (70′ Alaez), Sanchez (85′ San Nicolas). All. Alvarez

MALTA (3-4-3): Bonello; Borg, Agius, Muscat, Mbong, Teuma, Pisani (79′ Kristensen), Camenzuli; Gambin; Degabriele (61′ Montebello), Mbong (79′ Grech). All. Mangia

Ammoniti: C. Martinez (A), Borg (M), Vales (A), Cervos (A)

Gruppo 2

LIECHTENSTEIN-GIBILTERRA 0-1

10′ De Barr (G)

LIECHTENSTEIN (4-2-3-1): Buechel; S. Wolfinger (46′ Yildiz), Malin, Hofer, Goppel; Sele (46′ Frommelt), Buechel; Kuehne (86′ Ospelt), Hasler, F. Wolfinger (59′ Braendle); Salanovic; N. Frick. All. Kolvidsson

GIBILTERRA (4-3-3): Goldwin; Torrilla, Olivero, Sergeant, Mouelhi; Wiseman, De Barr (72′ Styche), Casciaro (75′ Jolley); Hassan (87′ Pons), Walker, Annesley. All. Ribas

Ammoniti: Annesley (G), De Barr (G), Hofer (L), Torrilla (G), Mouelhi (G), Buechel (L), Kuehne (L), Frommelt (L), Goldwin (G), Jolley (G), Sergeant (G)