Olanda, De Roon: “Vogliamo creare un distacco con l’Italia. Quando ripenso alla partita con il PSG…”

Marten de Roon, centrocampista in forza all’Atalanta, si appresta a sfidare l’Italia con la Nazionale olandese. Il calciatore ha voluto analizzare diversi temi alla vigilia di quella che sarà una partita molto importante, specie per i ragazzi di Mancini dopo il brutto pareggio con la Bosnia.

“HO MERITATO LA CONVOCAZIONE”

De Roon ha parlato a Rai Sport a poche ore dalla partita con la Nazionale italiana: “Domani affronteremo una squadra come l’Italia che è sempre pronta a giocare le partite, indifferentemente dal periodo. In Serie A il campionato è finito tardi, abbiamo avuto poco tempo per riposare ma adesso siamo qui, pronti a giocare. Gli azzurri saranno vogliosi di ripartire dopo lo stop con la Bosnia, noi invece vogliamo sfruttare la partita per creare un divario. Il mio futuro all’Atalanta? A Bergamo sto bene, quella squadra è nel mio cuore. Non partiamo per vincere lo scudetto, però vedremo come andrà il girone d’andata per fare pensieri particolari. Ancora mi arrabbio quando capita di parlare della partita con il PSG, essere eliminati in quel modo ha fatto molto male. Le mie prestazioni in Serie A mi hanno permesso di guadagnarmi il posto in Nazionale, penso di essermela meritata”. Queste le dichiarazioni del centrocampista olandese ai microfoni di Rai Sport.

