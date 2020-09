Olanda-Italia Nations League diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi

Olanda-Italia si gioca questa sera lunedì 7 settembre alle 20.45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la sfida di Nations League valida per la seconda gara del girone. Gli olandesi, dopo la vittoria nel primo testo, aspettano gli azzurri di Roberto Mancini reduci dal pari con la Bosnia.

Olanda-Italia, le probabili formazioni

Formazioni quasi sicure da parte delle due Nazionali. L’Olanda si affiderà a Cillessen in porta, Dumfries, Veltman, Van Dijk e Aké in difesa. De Roon e De Jong in mezzo al campo con Wijnaldum. In avanti Bergwijn con Depay e Promes. La squadra di Roberto Mancini cambierà qualcosa rispetto alla formazione vista con la Bosnia. Donnarumma tra i pali. D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini e Spinazzola in difesa. Locatelli con Jorginho e Barella in mezzo. Attacco che verrà affidato a Zaniolo, chierato in avanti sulla fascia, Kean e Immobile.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, F. De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Promes. Ct. Lodeweges

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Kean. Ct. Mancini

Dove vedere il match oggi in diretta e streaming

Come detto Olanda-Italia si giocherà questa sera, lunedì 7 settembre 2020 nel palcoscenico della Johan Cruijff Arena di Amsterdam e a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.45. A dirigere l’incontro sarà il signor Felix Brych.

La sfida della Nations League Olanda-Italia, come tutte le gare della Nazionale azzurra, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai su Rai 1, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streming mediante Rai Play. Grazie alla piattaforma di live streaming, sarà possibile vedere la gara attraverso diversi dispositivi, anche mobili, quali smartphone, tablet e pc. Basterà scaricare l’applicazione per sistemi operativi iOS e Android e godersi lo spettacolo comodamente sul divano.

