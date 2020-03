Polonia, Brzęczek: “Girone tosto. Italia tra le favorite per l’Europeo”

Il sorteggio della Nations League tenutosi ad Amsterdam ha regalato alla Polonia un girone non propriamente facile. La squadra polacca affronterà l’Italia, l’Olanda e la Bosnia Erzegovina. A tal proposito ha parlato l’allenatore dei polacchi Jerzy Brzęczek che a a TVP Sport ha commentato così il sorteggio: “È molto positivo per noi che si possano giocare partite con squadre che sono al top in Europa. I gruppi sono decisamente molto uniformi. Ci incontriamo con l’Italia per la seconda volta. L’Olanda sicuramente è una squadra che potrà dire la sua agli Europei. Non giochiamo nelle partite a punti da molto tempo. L’Italia invece è una delle favorite alla vittoria finale di Euro2020″.

TESTA A EURO2020 – Il commissario tecnico polacco ha poi indicato l’obiettivo primario della nazionale polacca: “Sarà sicuramente un impegno intenso, ma sarà in autunno. Ora abbiamo la testa agli Europei”.