Polonia, Glik: “Italia forte, ma abbiamo i mezzi per far male”

La Polonia domani sarà l’avversaria dell’Italia di Roberto Mancini. Il difensore polacco, grande conoscenza del calcio italiano, Kamil Glik è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Danzica.

“ITALIA FORTE, MA POSSIAMO FAR MALE”

“Quando una squadra vince 15 partite su 17 vuol dire che è davvero forte, ma noi abbiamo le nostre armi e possiamo fare una grande partita domani. Lewandowski? Avrebbe meritato il Pallone d’Oro. Ha vinto la Champions con il Bayern, ha fatto cose straordinarie in Germania ed in Europa. Sarebbe stato l’anno giusto”. Il difensore polacco si è poi soffermato sull’andamento del Covid-19: “La situazione – dice Glik – non è migliorata, anzi è peggiorata, e purtroppo già la viviamo”.