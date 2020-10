Polonia-Italia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Polonia-Italia si gioca questa sera domenica 11 ottobre alle 20.45 allo Stadion Energa di Danzica per la sfida valida per la Nations League, la competizione tra squadre Nazionali. C’è grande attesa per il confronto che dovrebbe vedere anche il pubblico seppur limitato per via delle restrizioni per l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Polonia-Italia, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. La Polonia, ricca di calciatori che militano nella Serie A italiana, dovrebbe schierarsi con Fabianski tra i pali; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski in difesa; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki a centrocampo; Klich a sostegno del bomber Lewandowski. L’Italia di Roberto Mancini farà affidamento su Donnarumma in porta. Florenzi, Bonucci, Chiellini e Spinazzola in difesa. Verratti e Jorginho con Barella in mezzo al campo. Tridente composto da Chiesa, Kean e Immobile in avanti. Attenzione anche all’ottimo El Shaarawy in grande spolvero nella precedente amichevole disputata dagli azzurri contro la Moldavia.

POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich; Lewandowski.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Polonia-Italia, gara valida per la terza giornata della Nations League 2020, come detto, si giocherà allo Stadion Energa di Danzica con fischio d’inizio alle 20.45. Per seguire la gara in diretta tv basterà accende il televisore e collegarsi sui canali Rai, per la precisione il canale di riferimento sarà Rai 1. Collegamento nel pre-partita, a seguire invece interviste e post-gara. Polonia-Italia potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Rai Play, messa a disposizione dalla Rai che consentirà a tutti gli utenti che si collegheranno al sito o all’app di accedere al match da dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet. In questo modo lo spettacolo della partita di Nations League sarà garantito. Basterà avere una connessione a internet affidabile.