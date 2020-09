Portogallo-Croazia Nations League in diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi

Portogallo-Croazia si gioca oggi sabato 5 settembre alle 20.45 per la Nations League. Torna in campo la squadra portoghese che è riuscita a vincere la passata edizione del torneo. Contro ci saranno gli agguerriti 11 croati. Grandi assenti del match Cristiano Ronaldo da una parte e Luka Modric dall’altra.

Portogallo-Croazia, le probabili formazioni

Molti assenti in entrambe le formazioni vista la particolare stagione appena terminata. Nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo e Luka Modric, non mancheranno comunque le stelle. Il ct Santos ha deciso di schierare i sui con Rui Patricio tra i pali, Semedo, Fonte, Dias e Guerreiro in difesa. Danilo, Guedes, Renato Sanches, Bernardo Silva e Bruno Fernandes in mezzo al campo. André Silva in attacco. La Croazia di Dalic opta per un 4-2-3-1 ricco di tanti ex “italiani” come Mateo Kovacic e Ivan Perisic. In campo anche l’interista Brozovic.

Queste le formazioni:

PORTOGALLO (4-1-4-1): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Danilo; Bernardo Silva, Renato Sanches, Bruno Fernandes, Guedes; André Silva. Ct. Santos

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Caleta-Car, Lovren, Barisic; Brozovic, Kovacic; Rebic, Vlasic, Perisic; Petkovic. Ct Dalic

Dove vedere il match in diretta e streaming

Come detto, Portogallo-Croazia si giocherà oggi sabato 5 settembre 2020 all’Estádio do Dragão di Porto in Portogallo. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. La partita sarà la prima per le due squadre in questa edizione della Nations League e sarà visibile in tv in chiaro sul canale 20 di Mediaset.

Per chi non volesse vederla sul piccolo schermo ma preferisce guardarla in streaming live, sarà possibile guardare Portogallo-Croazia su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet sul sito di Mediaset Play in maniera del tutto gratuita, selezionando l’evento desiderato.

