Sorteggio Nations League, Mancini: “Prima testa all’Europeo, ma sorteggio positivo”

Il sorteggio della Nations League ha regalato all’Italia sicuramente due avversari di buon livello: Polonia e Olanda. Occhio poi a non sottovalutare anche la Bosnia-Erzegovina. Ad Amsterdam per seguire il sorteggio era presente il CT della Nazionale Roberto Mancini che ha poi commentato l’esito.

SORTEGGIO POSITIVO – Ai microfoni della Rai Mancini ha parlato così del sorteggio: “Le squadre erano tutte abbastanza forti. È un buon gruppo, ma le valutazioni vanno fatte dopo l’Europeo. Sono soddisfatto, come lo sarei stato in ogni caso”.

CORONAVIRUS – Non poteva mancare una domanda anche sull’emergenza legata al Coronavirus: “La crisi Coronavirus? Momento delicato, sicuramente c’è da fare attenzione. Spero che tutto si possa risolvere con maggior tranquillità, che aiuterebbe. Le polemiche sul calendario di Serie A con al centro Dal Pino? Mi spiace, non entro nel discorso, può capitare per il nervosismo generale. Penso che tutto possa rientrare”.