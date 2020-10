Spagna, contro l’Ucraina col pubblico. Luis Enrique: “Dirò ai ragazzi di far finta che tifino per noi”

Serata di Nations League per la Spagna di Luis Enrique che questa notte sarà impegnata contro l’Ucraina per la sfida contro la squadra allenata da Shevchenko. Per l’appuntamento odierno, le Furie Rosse saranno in trasferta e dovranno anche fare i conti con il pubblico che, chiaramente, farà il tifo per la squadra di casa.

Intervenuto in conferenza stampa, il ct spagnolo ha curiosamente risposto una domanda sull’approccio dei suoi uomini ai fan.

Luis Enrique: “Dirò ai ragazzi di far finta siano nostri tifosi”

“L’Ucraina è una squadra che cerca di rispettare sempre il proprio gioco e la propria mentalità, indipendentemente dalle varie assenze che avranno”, ha detto Luis Enrique sui rivali. “Si difendono bene e servirà fare una bella partita per superarli. Ansu Fati? Ha 17 anni ma conosce perfettamente come giocano le difese avversarie. Il pubblico? Senza dubbio è un qualcosa che ci fa essere ottimisti perché ha il sapore della normalità anche se sarà ovviamente un vantaggio per i nostri avversari. Penso che dirò ai miei giocatori di far finta che tifino per noi“.