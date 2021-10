Spagna-Francia, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20.45 la finale di Nations League

Redazione ITASportPress

Spagna-Francia si gioca oggi, domenica 10 ottobre 2021 alle ore 20.45 per il match valido per la finale di Nations League. Le Furie Rosse arrivano dal successo contro l'Italia, i galletti dalla vittoria in rimonta contro il Belgio. Luis Enrique sfida Didier Deschamps in una gara che si annuncia ricca di emozioni.

Spagna-Francia, probabili formazioni

Rispetto alla finale per il terzo-quarto posto tra Italia e Belgio, Spagna e Francia si daranno battaglia con le migliori formazioni possibili. Luis Enrique ha intenzione di schierare il miglior 11 a disposizione. Confermato Ferran Torres, autore della doppietta che ha steso la nazionale italiana in semifinale. Lo stesso farà Didier Deschamps che si affiderà ancora a Griezmann dietro le punte Mbappé e Benzema.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia.

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La finale di Nations League tra Spagna e Francia è in programma nella serata di domenica 10 ottobre. La gara si giocherà a San Siro, con calcio d'inizio previsto per le ore 20.45. Chi vorrà vedere il match tra le due squadre potrà farlo in diversi modi.

Sarà la Rai a trasmettere in diretta tv, in esclusiva e in chiaro la finalissima di Nations League che mette di fronte la Spagna e la Francia. Il canale di riferimento sarà come sempre Rai 1.

La finalissima tra Spagna e Francia sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming: basterà collegarsi al sito di Raiplay o scaricare l'app su tablet o smartphone.