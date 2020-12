Spagna, Luis Enrique: “Belgio numero uno in Europa. Italia? Va studiata”

Oggi è stata la giornata dei sorteggi di Nations League. L’Italia ha scoperto il suo avversario nella semifinale della Final Four: si tratta della Spagna di Luis Enrique. Il Commissario Tecnico spagnolo ha spiegato in conferenza stampa il suo punto di vista: “Per me la squadra migliore è il Belgio, seguita poi dalla Francia. Sono loro le due migliori per i risultati conseguiti finora. L’Italia non la conosco a fondo, so che sta attraversando un momento di cambiamento, ma ora abbiamo tempo per studiarla e prepararci sui loro punti forti e su quelli deboli. La vittoria contro la Germania ha mostrato i nostri progressi, il nostro attacco è stato molto forte e con il possesso palla siamo riusciti a farli soffrire, ma considero i tedeschi ancora una delle favorite per la vittoria dell’Europeo. Gabriel Paulista? Non ho ancora parlato con lui, ma la sua nazionalizzazione è un’ottima notizia per me così ho più giocatori fra cui scegliere”.