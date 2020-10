Ucraina batte Spagna, l’autore del gol Cyhankov: “Siamo tutti eroi. Nostro portiere miglior gara della carriera”

Viktor Cyhankov è stato indubbiamente protagonista dello storico successo in Nations League della sua Ucraina contro la Spagna. Un suo gol ha deciso la sfida in favore della formazione allenata da Shevchenko contro le Furie Rosse di Luis Enrique. Eroico il centrocampista che però divide i meriti col resto del gruppo.

Cyhankov: “Siamo tutti eroi e Buščan miglior gara in carriera”

Parlando ai microfoni del sito della Uefa, Cyhankov, subentrato nella ripresa e match winner, ha detto: “Non mi considero un eroe. Credo che tutta la squadra lo sia. Io e i miei compagni siamo tutti eroi. Buščan (il portiere dell’Ucraina ndr), credo abbia fatto la migliore partite della sua carriera. Il nostro piano era giocare in modo più difensivo del solito e dare il massimo in campo. Abbiamo perso tre partite di seguito e dobbiamo scusarci con i tifosi per questo. Ci sono mancati così tanto allo stadio e siamo felici di aver dato loro un motivo per festeggiare”.