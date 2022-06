Vergogna azzurra: Germania batte l’Italia 5-2

L'unica nota lieta il gol storico di Gnonto per l'Italia

Sconfitta storica dell'Italia contro la Germania al Borussia Park. Nel quarto match della Nations League, gli azzurri sono stati battuti col pensate punteggio di 5-2. Un ko largo contro i tedeschi maturato allo stadio di Moenchengladbach. Partita che di buono per l'Italia ha solo il gol di Gnonto il più giovane goleador azzurro. Per la Germania del ct Flick in gol Kimmich e Gundogan su rigore nel primo tempo, poi nella ripresa reti di Muller e doppietta di Werner. Sul 5-0 la rete del 18enne con la maglia numero 11 e poi di Bastoni di testa nei minuti di recupero. Una batosta pesante che peserà anche sul futuro della nuova Italia che si è presentata svuotata, disattenta e stanca. Dopo tre buone partite una brutta gara che getta ombre sul processo di rinnovamento di Mancini.