Nazionale, De Rossi nello staff di Roberto Mancini

Daniele De Rossi farà parte dello staff della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore l’ex centrocampista della Roma firmerà il contratto che lo farà entrare ufficialmente nel gruppo di lavoro dell’attuale ct.

De Rossi affiancherà dunque il Mancio in vista dell’Europeo di questa estate. Per l’ex giocatore sarà la prima esperienza professionale dopo aver lasciato il calcio un anno fa e la Roma nel 2019. L’ex centrocampista e l’Italia si ritrovano dopo i grandi successi vissuti insieme in ben 117 apparizioni. Oltre ad essere diventato campione del mondo, De Rossi è stato anche campione d’Europa Under 21 e ha vinto un bronzo olimpico.