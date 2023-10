Nazionale unita e carica a Coverciano: “Chi siamo? L’Italia!”

Nonostante tutto e tutti la Nazionale italiana continua il suo percorso di qualificazione ai campionati Europei del 2024. Gli azzurri sono infatti stati colpiti da un fulmine a ciel sereno nei giorni scorsi, il caso scommesse. Questo è costato la convocazione a Zaniolo e Tonali, oltre che scompigliare gli equilibri. In risposta alla difficile situazione cui sono coinvolti i due calciatori, il resto della squadra si è fatta riprendere nel corso dell'esecuzione di in un coro d'incitazione. "Chi siamo noi? L'Italia...!" si sente urlare ai calciatori con tutta la forza e la rabbia in corpo, guidati da Gianluigi Buffon. Stasera l'Italia affronterà l'Inghilterra per la seconda volta in questo girone e un risultato positivo risulterebbe particolarmente importante in ottica qualificazione.