Neuer fa 100 con la Germania, guardia d’onore e festa finale: “Un privilegio”

Il tedesco è il primo portiere nella storia della Germania a raggiungere le 100 presenze

Non poteva certo essere la "piccola" Lettonia a rovinare la festa di Manuel Neuer e della Germania . 7-1 per i tedeschi nell'ultima amichevole prima dell'inizio degli Europei. Festa doppia, sia per il risultato, sia soprattutto per il record di presenze del portierone con la propria Nazionale.

RECORD E OMAGGIO - Prima dell'inizio della gara, all'ingresso in campo delle due squadre, ecco l'omaggio dei compagni di squadra tedeschi per il loro capitano. Neuer è passato nel "corridoio" tra gesti d'intesa e applausi dei suoi colleghi della Germania. 100 presenze con la Nazionale, un risultato unico, poi festeggiato anche con la vittoria del campo. Per il portiere si tratta, come scrive Opta, di un record. Infatti, nessuno tra i portieri era mai riuscito ad arrivare a tale numero di presenze per la Germania.