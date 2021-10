Neymar: “Mondiale in Qatar sarà l’ultimo per me”

L'asso brasiliano del PSG fa un annuncio importante

Il 29enne attaccante brasiliano Neymar ha detto che la Coppa del Mondo in Qatar sarà probabilmente la sua ultima. “Penso che questo sarà il mio ultimo Mondiale. Dico questo perché non so se ho la forza morale per continuare a giocare a calcio. Farò di tutto per fare bene nel Mondiale del 2022 e darò il massimo per far vincere il mio paese e per realizzare il mio sogno d'infanzia. Spero di poterlo gestire ", sottolinea Neymar.