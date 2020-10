Neymar, tris da… Fenomeno: supera Ronaldo e punta Pelé nella classifica dei migliori marcatori del Brasile

4-2 del Brasile contro il Perù nella seconda partita del girone di qualificazione per i prossimi Mondiali del 2022. Grande protagonista in maglia verdeoro Neymar, asso del Psg, autore di ben tre reti. Gol che gli consentono di scalare la classifica dei migliori marcatori della Nazionale brasiliana superando Ronaldo, il Fenomeno, e mettendosi a caccia del mito Pelé.

Neymar: tris da Fenomeno e dedica

Celebrato anche dai profili social ufficiale della FIFA, Neymar ha raggiunto quota 64 gol con il Brasile. Un totale di reti che gli consente di superare e staccare Ronaldo, il Fenomeno, fermo a 62 gol con la Nazionale. Ora, nel mirino di O’Ney c’è il mito Pelé che era arrivato a 77 reti per i verdeoro.

La tripletta del campione del Psg è stata celebrata in campo con una dedica proprio a Ronaldo e poi anche sui social dove Neymar ha voluto dedicare un pensiero, oltre che l’esultanza con il numero 9, per il Fenomeno. Un bel gesto per lui che mette già nel mirino il prossimo match contro il Venezuela con la speranza di avvicinare O Rei…