No di Ancelotti? Nessun problema, il Brasile ha il sostituto dalla Serie A

Per la panchina della Nazionale Brasiliana è ancora un mistero. Già al termine del Mondiale in Qatar sembrava che il posto di commissario tecnico della Seleçao dovesse andare a Carlo Ancelotti , ma il mister del Real Madrid si fa attendere. Dunque i verdeoro corrono ai ripari e mettono nel mirino una seconda scelta di lusso: José Mourinho.

A riferirlo è il TheAthletic, con i dirigenti del Brasile che si sarebbero spazientiti dalle intenzioni di Ancelotti. Il tecnico ora in forza al Real Madrid avrebbe aperto uno spiraglio giurando di pensarci, ma solo al termine della stagione. D'altro canto anche José Mourinho sembra molto legato al progetto Roma e per quanto la chiamata della Seleçao sia unica, non è detto che lo special one accetti ad occhi chiusi.