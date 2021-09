Norvegia, insaziabile Haaland dopo la tripletta: “Non segno abbastanza in Nazionale”

Il bomber della Norvegia non è soddisfatto della sua prestazione

L'attaccante del Borussia Dortmund e della Norvegia Erling Haaland si è detto insoddisfatto della sua vena realizzativa in Nazionale. Il calciatore del Borussia Dortmund ha segnato 12 gol in 15 partite con la maglia della Norvegia e nella partita con Gibilterra (5:1), ha segnato una tripletta. “Non faccio abbastanza gol. Sono vicino alla media di un gol a partita, ma personalmente penso che dovrei fare più gol che partite. Un record di gol in Nazionale? Lavoro in questa direzione " ha affermato in conferenza stampa il norvegese. In Bundesliga dopo tre partite è secondo con 3 reti dietro Lewandowski a 5.