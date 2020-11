Norvegia, nazionale in isolamento causa Covid ma rischia 0-3 a tavolino

Il Covid-19 ha fermato ieri la Norvegia. A causa di un positivo, le autorità hanno impedito alla nazionale scandinava di viaggiare fino a Bucarest, dove avrebbe dovuto giocare la partita di Nations League contro la Romania. La squadra è in “totale isolamento” e adesso la Norvegia dovrà attendere se l’Uefa dara’ il 3-0 a tavolino ai romeni o deciderà di far giocare in qualche modo la partita. Gli scandinavi torneranno in campo mercoledì a Vienna contro gli austriaci. Per questo il Ct ha deciso di schierare una squadra d’emergenza composta dai professionisti che giocano in Austria e zone limitrofe.