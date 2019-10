Olanda, ancora un errore di de Ligt. Koeman lo perdona: “Può capitare…”

Vittoria al cardiopalma per l’Olanda contro l’Irlanda del Nord nel match valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Gli orange si sono affermati per 3-1 grazie alla doppietta di Depay e alla rete di Luuk de Jong, dopo che gli irlandesi si erano portati in vantaggio al 75′ sfruttando uno svarione di Blind e de Ligt. Dell’errore, al termine della partita, ha parlato anche il commissario tecnico olandese Ronald Koeman.

SVARIONE – “De Ligt non ha fatto bene e Blind ha fatto solo per metà il suo compito. E’ una situazione che non deve accadere, ma una volta può capitare anche a loro…”.