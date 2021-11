Olanda conquista pass per Qatar. Ucraina ai playoff. Il quadro definitivo

Ai playoff anche Galles e Repubblica Ceca

Dopo i match di stasera sono arrivati gli ultimi verdetti delle qualificazioni europee a Qatar 2022. L’Olanda batte 2-0 la Norvegia di Haaland (assente nell’occasione) e la elimina dalla corsa a tre che premia la Turchia (ai playoff) vittoriosa 2-1 in Montenegro. L’Ucraina vince 2-0 in Bosnia e conquista il secondo posto del gruppo D davanti alla Finlandia battuta in casa dalla Francia. Infine Gibilterra-Lettonia 1-3. Nel Girone E invece è il Galles che arriva secondo, con il Belgio al primo posto e la Repubblica Ceca al terzo (andrà comunque ai playoff grazie alla Nations League).