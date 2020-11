Olanda, De Boer preoccupato per Hateboer: “Ha quattro punti in testa…”

L’Atalanta è in apprensione per Hans Hateboer. Il giocatore non è attualmente disponibile con l’Olanda a causa di una ferita sul capo. Il CT degli orange Frank De Boer ha spiegato qual è la situazione dell’esterno dei nerazzurri: “Ha avuto quattro punti in testa e l’ho sostituito per precauzione. Sostituti? Ho già in mente dei nomi, ma li sapranno loro per primi. Sicuramente mi serve un sostituto di Hateboer. Ho già in mente dei sostituti, ma li sapranno prima loro. Nathan Ake non sarà più con noi: ha subito un infortunio al tendine del ginocchio e tornerà a Manchester”.