Olanda, De Boer: “Seguirò percorso di Koeman e ho intenzione di chiamarlo presto…”

Frank de Boer è stato ufficialmente presentato come nuovo ct dell’Olanda. Giornata speciale per l’ex mister anche dell’Inter che nelle scorse ore ha parlato dei suoi progetti per la Nazionale Oranje ammettendo di voler seguire il percorso intrapreso dall’ex allenatore Ronald Koeman, passato al Barcellona nelle scorse settimane.

Olanda: ecco De Boer

“Ho molte somiglianze con Koeman e voglio continuare il suo percorso”, ha esordito De Boer in conferenza stampa. “Lui ha fatto molto bene negli ultimi due anni. Sarebbe folle se improvvisamente dicessi che voglio cambiare sistema di gioco. Tra le cose che voglio fare, sicuramente c’è quella di fargli una chiamata. Sentirlo e parlargli un po’”. E sul futuro della squadra olandese: “Penso che ci aspetti un futuro radioso, abbiamo un bel gruppo e una buona squadra. I tifosi si sono innamorati ancora di più di questa squadra viste le prestazioni ottime e i risultati e vogliamo continuare a fare bene”.

Per il neo ct il possibile debutto avverrà il 7 ottobre, nell’amichevole contro il Messico, alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. Successivamente ci saranno le gare di Nations League. Dwight Lodeweges, che è stato ct dopo l’addio di Koeman, tornerà a far parte dello staff tecnico.

L’EX DI CR7 INFIAMMA IL WEB