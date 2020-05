Olanda, il ct Koeman ricoverato d’urgenza in ospedale per problemi cardiaci

Ore di apprensione in Olanda. Il commissario tecnico della Nazionale orange Ronald Koeman è stato ricoverato d’urgenza in ospedale ad Amsterdam a causa di alcuni problemi cardiaci. La notizia è stata riportata dal Telegraaf, secondo cui all’ex difensore sarebbe stato impiantato uno stent cardiaco in seguito ad una aritmia. La rapidità dell’intervento avrebbe permesso un riequilibrio delle condizioni fisiche del tecnico, che adesso sarebbe cosciente. A confermarlo il manager e la moglie dell’allenatore.