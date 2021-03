Olanda, il record di Luuk de Jong: eguagliato Robben…

Serata speciale per l’Olanda del ct De Boer ma soprattutto per l’attaccante Luuk de Jong capace di segnare per la terza gara consecutiva nel match contro Gibilterra. Il centravanti in forza al Siviglia è entrato nella storia della formazione Oranje eguagliando un record che apparteneva alla leggenda Arjen Robben.

Nel 7-0 degli olandesi, de Jong ha portato a casa una bella statistica che non si vedeva dai tempi dell’ex Bayern Monaco nel 2017. Con il gol contro Gibiliterra, il bomber ha segnato per la terza volta di fila in tre gare ufficiali. Come riporta Opta, l’ultimo a riuscirci era stato appunto Robben.

Il giocatore del Siviglia è andato a segno contro Gibiliterra, Lettonia e Turchia.