Olanda, Koeman: “Depay gioca nel Lione e va bene, ma se giocasse in un top club…”

Sono già 11 gol in 14 presenze totali fra Ligue 1 e Champions League per Memphis Depay, talvolta capitano del Lione. Per lui ora c’è l’opportunità di incrementare il bottino con l’Olanda, che fra pochi giorni sfiderà l’Irlanda del Nord per le qualificazioni a Euro 2020. Così il c.t. Ronald Koeman ha parlato del 25enne, fra i più forti in rosa, in conferenza stampa: “Gioca nel Lione e indossa ogni tanto la fascia da capitano, è molto importante per loro come lo è per noi. Non giocherà nel miglior club del mondo, ma la cosa non influisce sulla sua presenza in Nazionale, tuttavia se giocasse in un top club sarebbe meglio per tutti noi. È normale, vogliamo che i nostri ragazzi giochino nelle squadre migliori per ambire ai trofei più importanti e Depay dovrebbe giocare in una di quelle formazioni, magari in Premier o in un altro grande campionato. Sarebbe fantastico, ma sono suoi progetti e bisogna chiedere a lui”.