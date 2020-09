Olanda, Van Dijk e l’addio di Koeman: “Non uno shock, ma tanta delusione in squadra…”

C’è tanta delusione tra le fila dell’Olanda dopo l’addio del ct Koeman, andato ad allenare il Barcellona. Lo ammette apertamente Virgil Van Dijk, capitano della Nazionale, dal ritiro della squadra in vista degli appuntamenti in Nations League contro Polonia e Italia. Come scrive ESPN, il difensore ha commentato la scelta dell’allenatore di andare in Catalogna e lasciare gli Oranje.

Van Dijk: “Non uno shock ma tanta delusione”

“Eravamo tutti rattristati per la partenza di un allenatore così bravo, ma siamo sinceramente felici per lui”, ha esordito Van Dijk. “Per noi non è stato un vero e proprio shock ma sicuramente c’è tanta delusione in squadra. Puoi chiedere a qualsiasi giocatore della Nazionale. Tutti sapevano che questo era il suo sogno: allenare il Barcellona. Viviamo in un periodo di pandemia e incertezza, Euro 2020 è stato rinviato e lui ha avuto una tale opportunità. Posso capirlo. È triste per noi, ma ripeto lo capiamo”.

E sulla nomina del futuro ct, Van Dijk ha detto: “Noi come gruppo calciatori abbiamo detto la nostra. Van Gaal? Non ho mai lavorato con lui, quindi non posso davvero dire molto al riguardo. Non ho suggerito personalmente il suo nome. Ma ha fatto molto per il calcio olandese ed è logico che i media facciano il suo nome. Sono fiducioso che la federazione farà la scelta più giusta”.

