Olanda, Van Gaal cade dalla bici e contro la Norvegia sulla sedia a rotelle

Il tecnico costretto a rimanere sulla golf car per dirigere oggi la seduta di allenamento

Il Ct dell'Olanda Louis van Gaal potrà assistere alla gara di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Norvegia nonostante un infortunio alla gamba. Ieri il tecnico 70enne è caduto mentre pedalava in bicicletta vicino all'hotel della nazionale. Trasportato in ospedale per dei controlli, il tecnico 70enne non ha fratture e non dovrà essere operato, ma sarà costretto a guidare la sua squadra domani nel match di Rotterdam contro la Norvegia seduto su una sedia a rotelle. Van Gaal in conferenza stampa oggi ha detto: "Fisicamente non sono bravo, ma il cervello funziona ancora". Il capitano dell'Olanda Virgil van Dijk, in conferenza stampa, ha detto che l'incidente è stato "sicuramente uno shock". Van Gaal oggi ha diretto l'allenamento a bordo di una golf car.