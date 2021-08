Olanda, Van Gaal: “Punto a vincere la coppa del mondo”

Il CT si è presentato alla stampa ufficialmente

"I calciatori devono abituarsi al mio metodo, mi percepiscano come severo perché i media parlano di me in questo modo. Anche io mi considero severo, ma allo stesso tempo sono giusto e onesto. Ho già parlato con cinque giocatori che mi hanno detto che sono felici di avermi qui perché in questo momento hanno bisogno di chiarezza", ha detto Van Gaal che poi si è sbilanciato: "Il mio obiettivo è di diventare campione del mondo e voglio trasmetterlo ai miei calciatori. Non lo faccio per me stesso, ma per aiutare il calcio olandese. Se fossi stato nella federazione avrei scelto me, per questo ho detto di sì...".