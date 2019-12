Olanda, Van Nistelrooy nello staff della Nazionale ad Euro 2020: “Meravigliosa opportunità”

Ci sarà anche Ruud van Nistelrooy nello staff della nazionale olandese ad Euro 2020. L’ex attaccante di Manchester United e Real Madrid, come annunciato in una nota dalla Federazione, farà parte dello staff tecnico del ct Ronald Koeman. Maarten Stekelenburg, ex portiere della Roma, sarà invece il secondo allenatore, prendendo il posto del dimissionario Kees van Wonderen.

FELICITA’ – “Questa per me è un’opportunità meravigliosa – ha detto van Nistelrooy -, fare parte dello staff tecnico in una competizione così importante è una grande soddisfazione. E’ una sfida che accetto con piacere, farò di tutto per contribuire a far sì che i prossimi Europei siano un successo”.

