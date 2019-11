Riccardo Orsolini si gode una serata da sogno. L’esterno azzurro di proprietà del Bologna è andato in gol contro l’Armenia alla sua prima presenza con la Nazionale italiana. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “E’ stata una serata perfetta, dall’esordio al gol, senza dimenticare l’assist a Federico Chiesa. Meglio di così non poteva andare. Sono entrato molto determinato, avevo voglia di far bene. Il mister mi ha dato consigli in settimana e li ho sfruttati”.