Oscar Ruggeri: “Maradona, in Paradiso hai già due forti centrali dell’Argentina ’86 e non mi devi chiamare…”

Oscar Ruggeri ex difensore dell’Argentina campione del Mondo in Messico nel 1986 intervenuto in una trasmissione tv ha scherzato chiamando in causa il suo ex capitano Diego Maradona morto lo scorso 25 novembre. “Caro capitano Diego, in Paradiso hai già una difesa forte con José Luis Brown e José Luis Cuciuffo, gli altri campioni del mondo ’86 morti e non mi deve chiamare”. L’Argentina, galvanizzata dalle importanti vittorie conseguite negli ottavi e (soprattutto) nei quarti, disponeva i propri uomini con il 3-5-2 così composto: Pumpido; Cuciuffo, Brown, Ruggeri; Giusti, Burruchaga, Batista, Enrique, Olarticoechea; Maradona, Valdano. A Tata Brown è stato diagnosticato l’Alzheimer nel 2017 ed è morto nel 2019, mentre Cuciuffo ha perso la vita in un incidente di caccia nel 2004.

Il “Cabezón” non ha evitato nessuna delle domande sul programma ESPN in cui è un opinionista e ha raccontato i colloqui che ha avuto con il “Diez”, quando ha confessato di essere dipendente dalla cocaina.”Quella di Maradona non era la vita di un normale essere umano. Ho combattuto molto con lui, ma non per il calcio, ma per il problema della droga. Mi sono chiuso in camera con lui, abbiamo parlato e mi sono arrabbiato ”, racconta Ruggeri .” Gli ho detto: ‘Non ti rendi conto di avere il mondo ai tuoi piedi? Puoi essere felice, hai delle figlie meravigliose, hai Claudia che ti segue ovunque, apri la porta e la tua famiglia è lì. Sei pazzo’. E lui mi ha risposto: “Ci sono cose che non capisci, non capisci il peso che ho su di me”. Mi sono arrabbiato e gli ho detto che non lo avrei mai capito ”, ricorda l’ex difensore.