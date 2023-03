Osimhen vuole ripercorrere le orme di Drogba: “È il mio idolo, spero di farcela”

Victor Osimhen è finalmente sbocciato ed ora Napoli vuole solo goderselo. Il club campano punta lo scudetto che manca da troppo tempo e vuole anche la Champions League, mentre la Nazionale nigeriana comincia a sognare. Con un attaccante del genere, implacabile sotto porta e dal valore non comune, la squadra africana può veramente sognare in grande. Dal canto suo, l'attaccante vuole seguire le orme di un suo grande idolo: "Spero di diventare quello che Drogba è stato per la Costa d’Avorio. Per farlo, però, dovrò vincere con la Nigeria".

MISSIONE NIGERIA - Non c'è nulla di più gratificante per un calciatore di vincere con la propria Nazionale. La maglia del proprio paese, dove è nato e cresciuto, dove ha combattuto per realizzare il suo sogno. Ora è il momento di ripagare per Victor Osimhen, che sogna tante vittorie con la Nigeria: "Spero davvero tanto di poter diventare come Drogba, so che devo ancora crescere e che ho ancora tanto da dare alla mia squadra. Io però ci credo, perché abbiamo una grande formazione e dobbiamo pensare di potercela fare” ha concluso l'attaccante ai microfoni di Supersport Football.