Pandev ancora euforico dopo vittoria Macedonia sulla Germania: “I miracoli accadono ma nostro lavoro merita rispetto”

Ha fatto scalpore la vittoria della Macedonia del Nord contro la Germania nell’ultima sfida disputata per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. Un successo arrivato grazie alle reti degli “italiani” Elmas e Pandev. Proprio quest’ultimo, a distanza di qualche ora dalla gara, ha voluto congratularsi con tutto il gruppo con un post su Instagram che, allo stesso tempo, è suonato come una richiesta di maggiore rispetto per la forza e l’impegno della sua Nazionale.

Pandev: gioia e non solo

“A volte i miracoli accadono nel calcio…”, ha esordito Pandev nel suo messaggio social che accompagna una serie di immagini della serata magica della Macedonia contro la Germania. “I coraggiosi vengono premiati dalla felicità … Con lotta, forza e cuore in campo, questa generazione merita tanto. Merita molto più RISPETTO”.

Parole che trovano conferma nell’attuale classifica del girone J di qualificazione a Qatar 2022. Se al primo posto c’è l’Armenia con 9 punti, al secondo si piazza proprio la Macedonia che con 6 punti è appaiata con la Germania ma vanta, a questo punto, la vittoria nello scontro diretto. Seguono poi Romania, Islanda e Liechtenstein.