Pandev fa la storia della Macedonia: “Un sogno realizzato. L’età non conta”

Un gol decisivo e non poteva essere altrimenti per chi come Goran Pandev aveva annunciato che quella contro la Georgia sarebbe stata la partita più importante della sua carriera. L’attaccante della Macedonia ha portato la sua Nazionale agli Europei con un tocco di sinistro da tre punti che ha annientato i rivali.

Infinito il bomber del Genoa che ha voluto esprimere la sua gioia non solo in campo con le lacrime di feste, ma anche al sito ufficiale della Uefa.

Pandev: “Sogno realizzato. L’età non conta”

“Sono felicissimo, emozionato. Abbiamo fatto una grande partita, una grande vittoria per il nostro popolo, per tutti noi. Il sogno si è avverato, siamo agli Europei”, ha detto Pandev senza tratterene la grande felicità. “Il mio gol? Io volevo solo aiutare i ragazzi perché questo è un gruppo giovane, un gruppo strepitoso e i ragazzi se lo meritano. Io ho dato tutto, l’età non conta. Ho l’esperienza giusta. Ho disputato tante gare come questa: ho parlato con i ragazzi, eravamo tranquilli, abbiamo portato a casa una grande vittoria”.