Pandev riscrive la storia della Macedonia: è qualificata a Euro 2020

L’Europeo 2021 diventerà storico non solo per lo slittamento di un anno rispetto al programma originariamente concordato. La rassegna europea sarà anche la prima a cui prenderà parte la Macedonia del Nord. La formazione balcanica si è imposta contro la Georgia per 1-0 nel match che decideva chi si sarebbe qualificata alla fase a gironi, occupando il posto ancora libero nel gruppo con Olanda, Ucraina e Austria.

DESTINO

L’uomo del destino è Goran Pandev. Sua la rete che decide l’incontro con un sinistro preciso al 56′. Oltre all’attaccante del Genoa, fanno festa anche Elmas e Nestorovski, protagonisti nel campionato italiano con le maglie di Napoli e Udinese.