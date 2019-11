Parma, Kulusevski: “Che emozione il debutto in nazionale… “

Debutto in nazionale per Dejan Kulusevski, che ieri sera, nella gara tra Svezia ed Isole Far Oer, ha giocato venticinque minuti con i colori del proprio paese. Un esordio che il giovane centrocampista del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta, ha così commentato a footbollskanalen.se.

EMOZIONE – “E’ stato qualcosa di fantastico, è stato un sogno che è diventato realtà. Sono davvero felice. Che sensazioni ho provato? Ero un po’ più pesante del solito, mi è capitato anche quando ho debuttato in Serie A. Ho comunque cercato di fare del mio meglio per dare una mano alla squadra. Devo imparare a gestire un po’ l’emozione, ma sono soddisfatto della mia prestazione”.