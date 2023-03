Petagna duro su Mancini: “Mai chiamato, nemmeno una volta”

Quando lanci la pietra, non puoi poi ritirare la mano. La questione attaccanti della Nazionale Italiana ha scatenato una vera e propria bufera di critiche, come la scelta di convocare Mateo Retegui. Sulle qualità del ragazzo non si discute, sulla non appartenenza alla squadra degli azzurri si invece. Era davvero necessario che Roberto Mancini volgesse lo sguardo in Argentina quando diversi attaccanti, quali Petagna, non hanno mai ricevuto interesse? La risposta dell'attaccante del Napoli in prestito al Monza è stata diretta e non ha lasciato spazio ad interpretazioni.