Pogba racconta: “Discussione con Deschamps dopo l’eliminazione a Euro 2020”

Paul Pogba ritorna sulla sorprendente eliminazione a Euro 2020 per mano della Svizzera e ricorda una discussione con Deschamps

Tra le grandi sorprese di Euro 2020 c'è sicuramente l'eliminazione della Francia per mano della Svizzera agli ottavi di finale. Un risultato clamoroso, maturato grazie alla rimonta degli elvetici nei tempi regolamentari e poi ai rigori, con la parata decisiva di Sommer su Mbappé. Si è parlato anche di una vera e propria discussione tra il Commissario Tecnico Didier Deschamps e il calciatore Paul Pogba. Lo stesso centrocampista francese di proprietà del Manchester United ha spiegato il suo punto di vista nel corso di un'intervista a Telefoot: "Ci ha fatto davvero male. Eravamo in vantaggio 3-1, nessuno se lo sarebbe mai immaginato. La partita l'abbiamo persa noi, non l'ha vinta la Svizzera. Per quanto riguarda la discussione con Deschamps, penso sia un momento che ci può stare. Colpa della frustrazione per il 3-3, ma ora va tutto bene tra noi". Insomma, l'alterco sembra già acqua passata e Pogba guarda avanti con fiducia.