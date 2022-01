Polonia, Cannavaro in pole per succedere a Paolo Sousa

Cannavaro potrebbe diventare l'allenatore di Piotr Zielinski e Arek Milik, nella nazionale polacca.

Il vincitore del Pallone d'Oro 2006, Fabio Cannavaro potrebbe guidare la nazionale polacca dopo le dimissioni di Paulo Sousa. L'ex campione del mondo con l'Italia in Germania è uno dei candidati a succedere al portoghese che ha preferito allenare il Flamengo trasferendosi in Brasile. La Federcalcio polacca ha già contattato Cannavaro che ha allenato il Guangzhou Evergrande in Cina fino al 2021.