Polonia, ct Michniewicz: “Lewandowski, vai al Barcellona e lascia il Bayern”

Il polacco ha già avviato un contatto con il club catalano

L'allenatore della nazionale polacca, Czesław Michniewicz, ha espresso la sua opinione sul possibile trasferimento dell'attaccante, Robert Lewandowski, dal Bayern al Barcellona. “Robert mi ha detto che c'è la possibilità che vada via da Monaco di Baviera. Ora è in un grande club come il Bayern, ma mi piacerebbe che andasse al Barcellona. Sarebbe bello se un polacco giocasse nel grande club spagnolo", ha detto Michniewicz in un'intervista a TVP Sport. Lewandowski intende trasferirsi al Barça il prima possibile e ha già avuto una conversazione con Xavi, l'allenatore dei catalani. Dopo l'ultimo turno di Bundesliga il capocannoniere polacco ha ammesso che "quella contro il Wolfsburg potrebbe essere la mia ultima al Bayern".