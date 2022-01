Polonia, Lewandowski: “L’addio di Paulo Sousa mi ha scioccato”

Il tecnico ha lasciato la Polonia per trasferirsi al Flamengo

L'attaccante del Bayern e della Polonia Robert Lewandowski ha raccontato come ha reagito alla notizia della partenza del ct Paulo Sousa che ha accettato l'offerta del Flamengo lasciando la nazionale polacca. “Non riuscivo a crederci, ero scioccato e deluso. Non c'erano segnali di questo addio sorprendente. Il modo in cui è successo lascia molto a desiderare. Penso che questa sia solo la cosa peggiore dell'intera situazione. Forse questo ci motiverà ulteriormente per lo spareggio playoff contro la Russia" ha affermato Lewandowski al giornale polacco Sport.