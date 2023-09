Polonia, Lewandowski: “Non riesco a capire perchè giocato così male”

Un gioco povero di idee che è valso la sconfitta per la squadra di Robert Lewandowski. Ci riferiamo alla sfida contro l'Albania valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, che la Polonia ha perso per 2-0 senza mai mettere in difficoltà l'avversario. Lo riconosce pure l'attaccante del Barcellona, che però non riesce a spiegarsi il motivo di quel solo tiro in porta: " Mi sento impotente ed incapace di spiegare tutto - ha dichiarato in un'intervista concessa ad una rete polacca -. Non lo so nemmeno io il motivo per cui abbiamo giocato così male, so solo che abbiamo problemi dall'inizio delle qualificazioni. C'è qualcosa che non va". In precedenza la Polonia ha perso contro la Moldavia e la Repubblica Ceca, mentre aveva vinto l'andata contro l'Albania per 1-0. Siamo al punto di non ritorno per Robert Lewandowski. Serve intervenire.