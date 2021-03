Polonia, tegola Lewandowski: infortunio e forfait contro l’Inghilterra

Robert Lewandowski non sarà a disposizione della Polonia per la partita contro l’Inghilterra di mercoledì a Londra, match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. La federcalcio polacca, con un comunicato ufficiale apparso anche sui canali social, ha fatto sapere che sono risultati dei danni al legamento collaterale del ginocchio destro dagli esami medici svolti n queste ore.

Per questa ragione Lewandowski farà ritorno a Monaco di Baviera, dove comincerà il percorso di riabilitazione. Il trattamento di questo tipo di lesione – aggiunge la PZPN – di solito dura da 5 a 10 giorni. Un problema che, dunque, non dovrebbe preoccupare più di tanto il giocatore e il Bayern Monaco ma che risulta essere una grave perdita per la Nazionale in vista dell’importante appuntamento contro i Tre Leoni.