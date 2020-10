Portogallo, con la Francia è 0-0 ma Joao Felix segna… il record di falli subiti

Nonostante lo 0-0 sul campo, Portogallo e Francia non hanno deluso le attese. Il match di Nations League tra le due potenze europee ha visto tanti grandi talenti mettersi in mostra. Da Cristiano Ronaldo a Kylian Mbappé, passando per Joao Felix. Proprio il giovanissimo portoghese ha stabilito un nuovo primato molto curioso.

Joao Felix, re… dei falli subiti

Come sottolinea OptaJose su Twitter, Joao Felix ha fatto suo un curioso primato che da 10 anni non veniva battuto. Il trequartista o attaccante del Portogallo ha subito ben 7 falli. Nessuno ne aveva subiti così tanti in una gara ufficiale da un decennio. Curioso, soprattutto, che 5 su 7 di questi interventi scorretti siano arrivati da parte dello stesso rivale. Benjamin Pavard, esterno destro francese che milita nel Bayern Monaco. Un dato che sottolinea anche le doti balistiche e le qualità tecniche del calciatore dell’Atletico Madrid.