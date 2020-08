Portogallo, Cristiano Ronaldo c’è: convocato per il doppio match contro Croazia e Svezia

Cristiano Ronaldo ci sarà per la Nations League e per le sfide del suo Portogallo contro Croazia e Svezia. Il ct Fernando Santos, infatti, ha reso noto l’elenco dei convocati per le partite del cinque e del nove settembre. Oltre all’attaccante della Juventus, tra i convocati anche il “napoletano” Mario Rui.

Portogallo, Cristiano Ronaldo c’è

Come si vede dall’elenco dei giocatori, presenti oltre a Cristiano Ronaldo e Mario Rui, anche l’ex Inter e Juventus Cancelo e il trequartista del Manchester United Bruno Fernandes, altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Questi i giocatori convocati per le due partite contro Croazia e Svezia:

Portieri: Anthony Lopes (Lione), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada)

Difensori: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Barcelona), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Centrocampista: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), André Gomes (Everton), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto)

Attaccanti: Diogo Jota (Wolverhampton), André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Trincão (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Gonçalo Guedes (Valência) e João Félix (Atlético Madrid)

