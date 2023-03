Portogallo, CT Martinez: “Ronaldo titolare? Le decisioni saranno prese in campo”

Il nuovo Commissario tecnico del Portogallo si presenta in conferenza stampa per la sfida di domani contro il Liechtenstein. Roberto Martinez è succeduto a Fernando Santos successivamente a Qatar 2022 e pensa al futuro, rimanendo comunque legato ad un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo: "È un nuovo ciclo, con Cristiano che ci rende migliori. Le decisioni sportive saranno prese in campo, questo non è il momento di essere un titolare o meno ma di sentirsi coinvolti. Potrebbe giocare insieme a Goncalo Ramos. Ma ciò varia in base al momento e alle necessità".